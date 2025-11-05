МИД РФ: пока нет условий для встречи Трампа и Путина

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что для организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима углубленная подготовка и проработка всех аспектов переговоров. Пока эти условия не обеспечены, отметил заместитель министра.

«Внешнеполитические ведомства активно занимаются всем, связанным с содержательной стороной такого рода контакта»,— сказал Сергей Рябков журналистам. «На данном этапе для нас главное — обеспечить наполнение конкретики тех рамок, которые были сформулированы президентами, когда они встретились в Анкоридже в середине августа»,— подчеркнул он.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в Венгрии. Спустя несколько дней президент США отменил эти планы. Российская сторона заявила, что встреча была перенесена на неопределенный срок.

Лусине Баласян