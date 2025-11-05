Молодым рассчитали стоимость

Рейтинг самых ценных футболистов-тинейджеров, составленный компанией CIES Football Observatory, возглавил игрок, слишком выделяющийся в этой возрастной категории,— лидер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль. Его оценили в €349,6 млн. В классификацию — правда, не в верхнюю ее часть — попали и два игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) — выступающий за «Зенит» бразилец Педру, а также россиянин Кирилл Глебов из ЦСКА, ставший открытием текущего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист ЦСКА Кирилл Глебов в матче российского чемпионата против «Нижнего Новгорода»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Футболист ЦСКА Кирилл Глебов в матче российского чемпионата против «Нижнего Новгорода»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов-тинейджеров, то есть тех, кому не исполнилось 20 лет. CIES уже несколько лет определяет стоимость футболистов по разработанной ее экспертами формуле. В эту классификацию вошли только игроки, чья цена, по версии авторов, составляет как минимум €10 млн. Таких набралось в общей сложности 113. Они представляют 80 клубов из 25 национальных чемпионатов. А наибольшее представительство среди них — 23 игрока — оказалось у того чемпионата, который, исходя из важнейших параметров, котируется как сильнейший,— английского. За ним идут немецкое (16 футболистов) и французское (11) первенства.

Впрочем, именно на верхушке таблицы доминирует другая страна. По расчетам CIES, лишь четыре футбольных тинейджера стоят больше €100 млн. И этот квартет на три четверти состоит из футболистов испанских гигантов — «Барселоны» и «Реала».

Догадаться, кто возглавляет рейтинг, совсем несложно. В этой возрастной категории испанский вундеркинд Ламин Ямаль слишком выделяется, несмотря на то что львиная доля попавших в классификацию CIES игроков старше его, иногда довольно значительно. Ямаль, которому 18 исполнилось в июле, уже третий сезон проводит в статусе лидера «Барселоны» и сборной Испании. У него куча титулов, а в борьбе за «Золотой мяч», приз просто лучшему футболисту мира, он опередил всех, кроме Усмана Дембеле из ПСЖ.

Удивление вызывает разве что оценка Ламина Ямаля специалистами CIES. €349,6 млн — это гораздо больше трансферного рекорда всех времен, с 2017 года принадлежащего бразильцу Неймару: он перешел из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. У Transfermarkt, наиболее популярного в том числе у профессионалов ресурса в области анализа футбольного рынка, она все же скромнее — €200 млн.

Всем, кто внимательно следит за элитным футболом, должны быть хорошо знакомы и имена игроков, расположившихся вслед за Ламином Ямалем. Два вингера — бразилец Эстеван Виллиан и аргентинец Франко Мастантуоно — в этом сезоне убедительно дебютировали в клубах-грандах — «Челси» и «Реале», а партнер Ямаля по «Барселоне» Пау Кубарси уже без малого два года является основным центральным защитником каталонцев.

От Российской премьер-лиги в рейтинг вошли два футболиста примерно с тем же функционалом, что и у Ламина Ямаля,— играющие в основном на фланге атаки.

Топ-30 замкнул бразилец Педру, ставший практически незаменимым в схемах тренера «Зенита» Сергея Семака. А на 53-й позиции очутился Кирилл Глебов из ЦСКА, единственный россиянин в классификации. Глебов, который протиснулся в нее «на флажке» (20 лет ему исполнится 10 ноября), претендует на статус открытия номер один текущего сезона. При новом главном тренере армейцев Фабио Челестини он играет исключительно важную роль в игре команды, отличаясь работоспособностью и умением обострять ситуацию. Эти качества уже обеспечили Глебову дебют в сборной страны в сентябрьском матче с иорданцами.

CIES оценил его в €23,6 млн, а Педру — в €29,6 млн. У Transfermarkt, правда, и тут, как и в случае с Ямалем и его преследователями, цифры куда сдержаннее — €5 млн и €12 млн.

Алексей Доспехов