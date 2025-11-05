Джон Кордоба до полуфинала доведет

На старте play-off FONBET Кубка России по футболу «Краснодар» в гостях победил «Оренбург» — 3:1. Дублем в этом матче отметился нападающий южан Джон Кордоба. В другом четвертьфинале «Пути Российской премьер-лиги» ЦСКА на выезде потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» — 0:1. Ответные встречи в этих парах пройдут 26 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (№9) снова сделал разницу в матче своей команды, на этот раз забив два гола «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Кубка России

Действующий чемпион России и нынешний лидер премьер-лиги «Краснодар» был явным фаворитом в кубковом противостоянии с «Оренбургом», который вообще очень неожиданно пробился в четвертьфинал «Пути РПЛ». Но на искусственном поле стадиона «Газовик» бывало трудно и кубанцам. К тому же на днях они потратили много эмоций и сил в матче чемпионата со «Спартаком». Вполне ожидаемо на игру в Оренбурге их главный тренер Мурад Мусаев выставил второй состав, а несколько основных футболистов даже не взял в эту поездку. Правда, так же поступил и новый наставник южноуральцев Ильдар Ахметзянов, который недавно одержал свою первую победу в премьер-лиге.

«Оренбург» резво начал матч, и особенно заряженным в его рядах выглядел нападающий Максим Савельев, который сразу дал понять центральным защитникам «Краснодара», что им придется за ним побегать.

Более того, уже на девятой минуте он ювелирно, с рикошетом от штанги положил мяч в ворота Александра Корякина. А красоты голу добавил пас пяткой от напарника Савельева по атаке Алешандре Жезуса. Но гости быстро вернули должок, и уже Данила Козлов четко исполнил выход один на один с вратарем, который ему организовал Казбек Мукаилов. И потом игра потекла в обоюдоостром режиме — с опасными моментами как в оренбургской, так и краснодарской штрафной. Хотя голкипер хозяев Николай Сысуев все же чаще был на виду. Козлов, Мукаилов и Никита Кривцов могли вывести кубанцев вперед, вместе с тем и Алешандре имел хорошие голевые возможности.

На второй тайм Мусаев выпустил Джона Кордобу, и теперь он мучил оренбургских защитников вместо Мукаилова. Впрочем, после перерыва намучились обе команды, которые стали действовать гораздо строже и уже редко доводили дело до реальных угроз. Игра пошла до гола, и Кордоба был очень близок к нему, когда бил головой с такой дистанции, что Сысуев уже никак не мог дотянуться до мяча. Но его выбил из ворот Станислав Поройков. И все-таки в концовке Кордоба принес победу гостям, продавив в верховом единоборстве того же Поройкова после навеса Козлова. А на пятой добавленной минуте неутомимый Козлов помог Кордобе сделать дубль. «Краснодар» выиграл на выезде — 3:1, и практически нет сомнений, что оформит путевку в полуфинал «Пути РПЛ» дома.

В противостоянии махачкалинского «Динамо» с ЦСКА тоже был очевидный фаворит, при этом оно приобрело любопытный поворот в связи с тем, что клубы проведут сразу два матча подряд, так как в субботу они должны встретиться здесь же, в Каспийске, в рамках 15-го тура чемпионата.

Махачкалинцы, вообще традиционно негостеприимные на своем поле, и сейчас оказали жесткий прием, предложив сопернику вязкий, силовой футбол с большим количеством борьбы. Простора для какого-то творчества команды друг другу не давали, а первый голевой момент возник уже ближе к перерыву вследствие ошибки голкипера гостей Владислава Торопа, который, видимо, немного застоялся без работы. Это привело к тому, что Никита Глушков бил по пустым воротам — и вот тут Тороп проявил отменную реакцию, успев вернуться в створ и выгрести мяч с ленточки. Причем в ответной контратаке мог отличиться Энрике Кармо — и здесь уже хозяев выручил вратарь Давид Волк. Затем армейский бразилец нанес еще один удар, а на исходе первого тайма даже попал, но только по ноге Гамиду Агаларову в собственной штрафной. Судья назначил пенальти, и Ражаб Магомедов реализовал его.

Красно-синим нужно было что-то придумывать во втором тайме, однако этому по-прежнему активно препятствовало «Динамо», умеющее оберегать счет. На поле у них появился Иван Обляков, а с другой стороны, его покинули другие лидеры — Матвей Кисляк и Данил Круговой. И хотя со временем еще вышел Кирилл Глебов, ощущалось, что москвичи играют не в оптимальном составе. Атаковали они без моментов и даже не нагнетали давления на динамовскую оборону. В их арсенале оставались еще стандарты, но и из этого ничего выжать не удалось. Скорее махачкалинцы могли закрепить свой успех.

ЦСКА уступил — 0:1, и теперь ему предстоит исправлять ситуацию в домашнем матче.

Александр Ильин