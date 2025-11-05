Путин отметил важность разведданных при принятии стратегических решений

Президент России Владимир Путин поздравил военных разведчиков и ветеранов с профессиональным праздником. В опубликованном на сайте Кремля обращении он подчеркнул важность своевременно переданных разведданных.

«Разведданные не раз играли ключевую роль при принятии руководством нашей страны стратегических решений», — сказано в поздравлении.

Владимир Путин подчеркнул высокий профессионализм, хладнокровие и мужество сотрудников спецслужб. Он выразил благодарность личному составу и ветеранам военной разведки за преданность воинской присяге и самоотверженность в службе.