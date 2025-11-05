Космодром Восточный работает штатно после отключения электричества за долги

Отключение электроэнергии на космодроме Восточный не коснулось стратегически значимых площадок. Объект работает в обычном режиме. Об этом заявил гендиректор ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Николай Новиков.

«Более того, (отключение электроэнергии.—“Ъ”) никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара"»,— сказал господин Новиков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

5 ноября Дальневосточная энергетическая компания обесточила объекты генподрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный — ПСО «Казань». Под ограничения попали объекты стройкомпании на площадке космического ракетного комплекса «Ангара».

Причиной отключения электроэнергии стал долг за потребленные ресурсы в 51 млн руб. ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании строительной организации банкротом.