Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Площадки запуска «Ангары» на космодроме Восточный обесточили за долг 51 млн рублей

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) ограничила поставку электроэнергии на объекты генподрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный — ООО «ПСО «Казань». Причиной стал долг за потребленные ресурсы, превысивший 51 млн руб., сообщает в среду пресс-служба ДЭК. Под ограничения попали объекты стройкомпании на площадке космического ракетного комплекса «Ангара».

Энергокомпания вынуждена уменьшить потребляемый должником ресурс в целях защиты интересов энергосистемы региона. Кроме того, ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ООО «ПСО «Казань» банкротом. Энергокомпания неоднократно обращалась к руководству должника с просьбой не нарушать условия договора и оплатить образовавшуюся задолженность. Однако строительная организация игнорирует эти законные требования и не исполняет графики. При отсутствии полной оплаты задолженности меры по ограничению будут усилены, сообщили в ПАО «ДЭК».

В комментарии исполнительного директора ДЭК Виталия Стороженко говорится, что энергетики в марте уже намеревались вводить ограничения, но отменили отключения, получив от строителей гарантии об оплате до конца месяца. Тогда долг составлял около 24 млн руб. Генподрядчик не выполнил обязательств. В начале октября поступили новые гарантии, согласно которым до 20 октября должник должен был произвести оплату в сумме 23,1 млн руб., чего до сих пор не сделал.

Анна Яшина

Подписывайтесь на темы:

Новости компаний Все