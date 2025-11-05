Площадки запуска «Ангары» на космодроме Восточный обесточили за долг 51 млн рублей

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) ограничила поставку электроэнергии на объекты генподрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный — ООО «ПСО «Казань». Причиной стал долг за потребленные ресурсы, превысивший 51 млн руб., сообщает в среду пресс-служба ДЭК. Под ограничения попали объекты стройкомпании на площадке космического ракетного комплекса «Ангара».

Энергокомпания вынуждена уменьшить потребляемый должником ресурс в целях защиты интересов энергосистемы региона. Кроме того, ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ООО «ПСО «Казань» банкротом. Энергокомпания неоднократно обращалась к руководству должника с просьбой не нарушать условия договора и оплатить образовавшуюся задолженность. Однако строительная организация игнорирует эти законные требования и не исполняет графики. При отсутствии полной оплаты задолженности меры по ограничению будут усилены, сообщили в ПАО «ДЭК».

В комментарии исполнительного директора ДЭК Виталия Стороженко говорится, что энергетики в марте уже намеревались вводить ограничения, но отменили отключения, получив от строителей гарантии об оплате до конца месяца. Тогда долг составлял около 24 млн руб. Генподрядчик не выполнил обязательств. В начале октября поступили новые гарантии, согласно которым до 20 октября должник должен был произвести оплату в сумме 23,1 млн руб., чего до сих пор не сделал.

Анна Яшина