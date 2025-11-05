Гросси: Иран сохранил почти весь запас обогащенного урана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, несмотря на атаки Израиля и США, почти весь обогащенный до 60% уран по-прежнему остается в Иране. По его словам, иранские власти до сих пор не допустили инспекторов агентства на важнейшие ядерные объекты страны — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

«Ущерб был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, все еще там. Материал все еще там, и, хотя мы не связываем его с какой-либо конечной целью, очевидно, что само существование материала такого высокого уровня обогащения, близкого к оружейному, вызывает беспокойство»,— сказал Рафаэль Гросси в интервью Financial Times.

В июне Израиль провел операцию против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана, а США присоединились к атакам и нанесли удары противобункерными бомбами и крылатыми ракетами по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Власти США утверждали, что в результате ядерная программа Ирана была уничтожена, а обогащенный уран остался под завалами иранских исследовательских центров.

СМИ со ссылкой на данные американской и европейской разведок летом писали, что ядерная программа Исламской Республики была лишь отброшена на несколько месяцев. FT, в частности, сообщала, что запасы— 408 кг урана, обогащенного до 60%, — были перемещены. Рафаэль Гросси говорил, что МАГАТЭ в тот момент «потеряло уран из виду».

Лусине Баласян