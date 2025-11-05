ФСБ показала видео задержания подозреваемого в сотрудничестве со страной НАТО

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с задержанием москвича. Мужчину подозревают в сотрудничестве со спецслужбой одной из стран НАТО, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Силовики провели обыск по месту жительства подозреваемого. По данным ведомства, задержанный передавал представителям спецслужбы страны НАТО анкетные сведения «оппозиционно настроенных» россиян для их дальнейшей вербовки.

Возбуждено уголовное дело о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК). Подозреваемый арестован.