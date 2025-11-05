В ярославском аэропорту сняты ограничения на полеты

В ярославском аэропорту Туношна сняты ограничения на полеты, сообщил в 11:13 официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Режим беспилотной опасности снят, добавил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Меры были введены в 07:30 для обеспечения безопасности полетов. По данным онлайн-табло аэропорта, сбоев в расписании не произошло.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 5 ноября в регионе был введен режим беспилотной опасности.

Антон Голицын