Стоимость биткойна упала ниже $100 тыс. впервые за четыре месяца

Курс биткойна утром 5 ноября падал до $98,96 тыс. впервые с конца июня. Это следует из данных Binance.

По состоянию на 10:55 мск стоимость криптовалюты падала на 2,42%, до $101,8 тыс.

6 октября биткойн обновил исторический максимум, превысив $126 тыс. Затем цены упали почти на 11% после заявления президента США Дональда Трампа о планах повысить пошлины на товары из Китая.

Инвесторы в последний месяц отказывались от рискованных активов из-за сдержанного подхода Федеральной резервной системы США к снижению процентных ставок, пишет Forbes. 29 октября ФРС второй раз подряд снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ставка со многими неизвестными».