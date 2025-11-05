5 ноября в России стартует трехдневная рабочая неделя. Меньше работать придется только перед Новым годом — 29 и 30 декабря. Бизнес отмечает, что длинные выходные по-разному сказываются не только на продуктивности предприятий, но и эмоциональном фоне коллектива. Как подсчитали аналитики, во время праздников производительность предприятий и всей экономики в среднем падает на 15-20%.

“Ъ FM” поинтересовался, как предприниматели пережили День народного единства, и где найти силы на очередную рабочую неделю:

Президент компании «Интерпортфолио» Алексей Каневский: «Многие работники попытались присоединить эти длинные выходные к своим законным. Очень распространена работа на удаленке, поэтому на трудовой процесс это никак не повлияет». Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Эти выходные на самом деле не такие уж и длинные, они промелькнули как один день. Я была приятно удивлена, когда выложила в общую группу коллег пост с рабочей информацией, и моментально получила ответ. Наш камертон настроен на успех, и люди очень ценят свою работу». Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «В первый официальный рабочий день все выходят и начинают работать. Но в субботу было интересно наблюдать за тем, как объем коммуникации и взаимодействия между сотрудниками упал более чем на 80%. То есть несмотря на то, что рабочий день вроде как бы и был, люди на самом деле не очень-то и работали. Многие брали эти дни для того, чтобы совместить их с длинными выходными. Поэтому перенос рабочего дня не очень эффективен с точки зрения экономики».

Как говорят ученые из экономического факультета МГУ, сфера услуг в праздники страдает меньше всего. Этот вид бизнеса выигрывает у других за счет гибкого графика и повышенного спроса в дни отдыха большинства потребителей. Коллектив исследователей из Германии и Нидерландов выяснил, что первый день после возвращения на работу наименее креативный.

