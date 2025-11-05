При атаке ВСУ в Ярославской области повреждены нефтеперегонные станции

Ярославская область подверглась ударам БПЛА. В двух округах региона незначительно повреждены нефтеперегонные станции. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале.

Как добавил господин Евраев, пострадавших при атаке нет. Последствия ударов локализованы. Точное число сбитых над регионом БПЛА не уточняется.

Сегодня утром приостановил работу аэропорт Ярославля. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты уже 3,5 часа.