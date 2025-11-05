Аэропорт Ярославля приостановил работу

В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Как пояснили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 7:32 мск губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении режима беспилотной опасности и работе ПВО в регионе.

В течение ночи приостанавливали работу аэропорты Саратова, Пензы и Самары. Сейчас все авиагавани работают штатно.

Над регионами России были сбиты 40 беспилотников. Больше всего — 11 БПЛА — уничтожены в небе над Воронежской областью.