В правительстве Курской области сократят количество министерств

В Курской области сегодня утвердят новую структуру правительства региона. Губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что количество министерств в нем сократится с 24 до 17.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

В Курской области объединят министерство строительства и министерство восстановления приграничья. По словам господина Хинштейна, в едином ведомстве будет проще организовать работу и уйти от бюрократии. Также будут объединены министерства градостроительной политики и имущественных и земельных отношений, а министерство экономразвития возьмет на себя функции министерства труда и занятости и министерства приоритетных проектов и туризма. Помимо этого, министерство охраны объектов культнаследия станет управлением, а министерство правового обеспечения и министерство по тарифам — комитетами.

В новой структуре правительства Курской области будут упразднены должности заместителей председателя правительства. В старой они, по словам губернатора, выполняли те же функции, что и замглавы региона. В итоге останется восемь заместителей губернатора, тогда как раньше в правительстве работали шесть вице-губернаторов и пять зампредов. Александр Хинштейн выразил надежду, что обновленная структура облправительства позволит добиться нового витка развития области.

Сергей Толмачев, Воронеж