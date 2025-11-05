NYP изобразила на обложке кандидата в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом

Газета New York Post посвятила обложку Зохрану Мамдани, который считается фаворитом на выборах мэра Нью-Йорка. Политик изображен в красном костюме: он держит в руках серп и молот, позади — небоскребы и красные звезды.

Иллюстрацию сопровождает надпись On your Marx, get set, Zo! Так авторы видоизменили слоган On your marks, get set, go! («На старт, внимание, марш»), вспомнив Карла Маркса и обыграв имя Зохрана Мамдани.

Официальные итоги выборов еще не объявлены, однако американские СМИ уже называют господина Мамдани победителем. Сам он тоже объявил себя избранным мэром. Президент Дональд Трамп называл его коммунистом и угрожал прекратить федеральную помощь городу.