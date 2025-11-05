МВД предложило отменить данные о детях в загранпаспортах родителей

МВД подготовило законопроект, который отменяет записи в загранпаспортах родителей о детях до 14 лет и госпошлину за внесение таких изменений. С документом ознакомились «Ведомости». Согласно инициативе, для всех детей будет оформляться отдельный загранпаспорт для пересечения границы.

Сейчас ребенок может выехать за границу по собственному загранпаспорту. В некоторые страны въезд возможен по записи в загранпаспорте родителя и свидетельству о рождении. Однако, по данным газеты, эта опция практически не используется. В пояснительной записке к инициативе указано, что с 2020 по 2024 год подобные изменения вносились только в 2,5 тыс. документах — это менее 0,5% от общего числа паспортов для детей.

По данным МВД, практика с записями в загранпаспортах родителей усложняет для россиян поездки за границу. В некоторых странах, включая Кипр, Узбекистан и Литву, дети могут пересечь границу только с собственным загранпаспортом. До 20 января 2026 года несовершеннолетние до 14 лет смогут посетить Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Дети, которые выехали из России до указанной даты по этому документу, смогут вернуться в страну по нему же.

Об обязательном оформлении отдельного загранпаспорта для ребенка говорила представитель МИД России Мария Захарова еще в середине сентября. В министерстве утверждали, что этот запрет усложнит незаконный вывоз детей из страны с помощью чужих или поддельных свидетельств о рождении.