Выборы губернатора Тверской области назначили на сентябрь 2026 года

Выборы губернатора Тверской области состоятся в следующий единый день голосования — в сентябре 2026 года. Об этом сообщили «РИА Новости» в областном избиркоме после назначения Виталия Королева врио губернатора.

Новый глава региона на встрече с президентом заявил, что намерен развивать экономический потенциал области и будет помогать строительству высокоскоростной магистрали. Господин Королев сообщил Владимиру Путину, что привык его «поручения выполнять безусловно». Приоритетом тверских властей он назвал поддержку семей участников СВО.