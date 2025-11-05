Новый глава Тверской области назвал приоритетом поддержку семей участников СВО

Бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, назначенный врио губернатора Тверской области, назвал поддержку участников СВО приоритетом региональных властей.

Виталий Королев

Фото: пресс-служба президента РФ Виталий Королев

«Приоритетом будет являться, безусловно, поддержка семей участников специальной военной операции», — сказал господин Королев на встрече с Владимиром Путиным.

Он также сообщил, что в первую очередь тверские власти подготовят область к зиме и отопительному периоду. Помимо этого Виталий Королев заверил, что продолжит работу по развитию экономического потенциала региона и будет помогать в реализации проекта высокоскоростной магистрали.

Новый врио губернатора поблагодарил Владимира Путина за доверие.