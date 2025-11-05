На Дону мошенники похитили 12,5 млн рублей под видом замены счетчика

78-летний житель Таганрога стал жертвой аферистов, лишившись 12,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации ведомства, преступление началось с телефонного звонка от человека, назвавшегося работником электросетей. Злоумышленник рассказал о плановой смене счетчиков и попросил код из СМС для подтверждения согласия.

Затем пенсионеру позвонил якобы специалист по надзору в сфере связи, который заявил, что предыдущий собеседник был аферистом. По его указанию мужчина загрузил на телефон специальное приложение.

Далее работники службы безопасности и финансового мониторинга убедили пожилого человека, что помогают ему сохранить накопления и избежать наказания за финансирование недружественного государства. Следуя их инструкциям, пенсионер снял все деньги и отдал курьерам в назначенном месте.

Когда собеседники прекратили отвечать на звонки, мужчина осознал, что стал жертвой обмана.

«Сумма ущерба составила 12,5 млн руб.», — прокомментировали в ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и лиц, причастных к преступлению.

Валентина Любашенко