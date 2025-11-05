В Приангарье рассмотрят законопроект о запрете склонения к абортам

Депутаты заксобрания Иркутской области вынесли на рассмотрение законопроект о запрете склонения к абортам. Документ будет рассмотрен 6 ноября в ходе заседания профильного комитета по здравоохранению и соцзащите.

Законопроект состоит из четырех статей. За склонение «к искусственному прерыванию беременности» авторы инициативы предлагают ввести административную ответственность. Кроме того, согласно документу, предлагается «обсудить вопрос об исключении из числа способов склонения к искусственному прерыванию беременности действий врача по информированию беременной женщины о наличии медицинских показаний, социальных показаний для искусственного прерывания беременности».

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце октября закон о запрете склонения женщин к абортам был принят в Республике Алтай и Кузбассе. Ранее его также утвердили Омская область, Красноярский и Алтайский края и Республика Хакасия.

Алекснадра Стрелкова