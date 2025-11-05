Путин назначил замглавы ФАС Королева врио губернатора Тверской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева на должность врио губернатора Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и замглавы ФАС Виталий Королев

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (справа) и замглавы ФАС Виталий Королев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов — непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения»,— сказал глава государства на встрече с господином Королевым (цитата по сайту Кремля).

Виталий Королев поблагодарил президента за доверие и выразил готовность к исполнению обязанностей. «В первую очередь необходимо будет обеспечить надлежащий контроль и подготовку к прохождению зимы, чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время»,— отметил он. Другим приоритетом работы Виталий Королев назвал поддержку семей участников СВО.

Господин Королев добавил, что продолжит работу по развитию экономического потенциала региона. В частности, речь идет о проекте высокоскоростной магистрали, которая будет проходить в том числе через Тверскую область. Владимир Путин пожелал Виталию Королеву удачи. Ранее Тверскую область возглавлял Игорь Руденя, которого президент 29 сентября назначил полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

45-летний Виталий Королев работал в ФАС с 2005 года. До этого работал в «Красноярскнефтепродукт» и «Красноярскэнерго». В 2015-м стал заместителем руководителя ФАС. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2024 году был назначен заведующим кафедрой антимонопольного регулирования МГИМО.