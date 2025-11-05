Обжалован приговор алтайскому криминальному авторитету

В Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) поступила жалоба защиты на приговор алтайскому криминальному авторитету Евгению Побегайло. В июне 2025 года Алтайский краевой суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и назначил 15 лет заключения. От четырех до 11 лет лишения свободы получили трое подручных авторитета, адвокаты которых также оспаривают приговор.

По материалам краевого суда, с декабря 2013-го по июль 2014 года Евгений Побегайло занял высшее положение в преступной иерархии, ему присвоен статус «положенца», как официального и единственного представителя воров в законе на территории Славгорода. Авторитет, считают силовики, «вел активную антиобщественную и преступную деятельность, направленную на сохранение так называемой воровской среды».

Кроме того, в 2021–2023 годах он совместно с тремя своими знакомыми вымогал деньги и имущество у шестерых граждан на сумму свыше 900 тыс. руб.

Илья Николаев