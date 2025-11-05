Бизнес притормаживает в зарплатной гонке

Россиянам повысят зарплату не больше чем на 10%. О таких планах на 2026 год сообщили 75% компаний. До четверти организаций, наоборот, запланировали сокращение расходов, подсчитали в агентстве Regroup. Все большую долю в вознаграждении занимают бонусы за выполнение плана, а пересмотр оплаты труда гарантирован только для самых ценных кадров. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Почти 80% компаний в будущем году закладывают увеличение расходов на персонал. Сейчас далеко не все готовы равномерно увеличивать доходы работников, говорит директор проектов компании Regroup Анастасия Петрович: «Это существенное падение по сравнению с общей долей рынка. Раньше компаний, которые устанавливали единый процент, было более 85%. Мы, по сути, говорим о том, что у многих организаций вход может потенциально поменяться на 1/3».

Но в какую сторону, непонятно. Все будет зависеть от финансовых результатов за четвертый квартал. Поэтому основное повышение зарплат на рынке придется на весну. Основная причина индексации — инфляция. Официальные цифры на конец октября — около 8% годовых. На новую гонку зарплат у предпринимателей нет ни желания, ни денег, говорит основатель коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская: «У работодателя просто нет возможности предлагать большую зарплату. Эти 10% даются с трудом: клиентский чек не растет, прибыль тоже падает. Сотрудники не виноваты, им тоже нужно кормить свои семьи, цены везде растут».

По статистике, средняя зарплата россиян сейчас составляет около 93 тыс. руб. По данным Минцифры, уже в 12-ти регионах она превысила 100 тыс. руб. В целом по стране у половины жителей увеличивался доход. Но это, выражаясь словами Германа Грефа, «арбузные данные» — снаружи зеленые, а внутри красные. Реальный прирост инфляцию не покрыл, говорят аналитики.

Впрочем, у некоторых специалистов зарплаты оказались выше рынка, и теперь пришло время их сбалансировать, считает директор компания ЧЕТРА Владимир Антонов: «Мы и так уже повышали зарплаты на 50% за два года. Сейчас необходимо работать именно с ключевыми сотрудниками. Мiddle и junior-специалистов на рынке становится очень много, поэтому их зарплата, возможно, будет снижаться».

Вызовов у бизнеса меньше не становится, к санкционному режиму прибавилась новая налоговая нагрузка, а когда будет достаточно комфортная ключевая ставка, непонятно, сетуют топ-менеджеры. На этом фоне, судя по данным исследования Regroup, все больше компаний пытаются понять, насколько эффективно они используют человеческий ресурс. Уже от этого будет зависеть оплата труда, говорит генеральный директор IT-компании «Омега» Ярослав Алейник: «Источником для увеличения заработной платы на 2026 год мы видим обновление оборудования — это рост производительности труда. Также расширяем спектр новых продуктов. То есть те же люди будут выполнять больший объем работы, что даст им возможность заработать больше».

При этом безработица по-прежнему находится на рекордно высоких уровнях. По некоторым категориям борьба за персонал идет достаточно жестокая. Бизнесу необходимо найти альтернативные способы мотивации сотрудников, полагает генеральный директор Oxygen Павел Кулаков: «Введение переменной части оплаты труда, таких как KPI, которые могут быть квартальными, месячными, годовыми, проектными, позволяет создавать систему, когда человек понимает, что он достигает каких-то результатов или сверхрезультатов, и благодаря этому может заработать. Это более эффективно, чем просто индексировать зарплату».

Как рассказали источники “Ъ FM”, некоторые компании сейчас формируют до половины оплаты труда за счет такого рода бонусов.

Анжела Гаплевская