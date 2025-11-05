Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию

Экспорт алмазов из России в Индию в августе увеличился более чем вдвое и достиг максимума с апреля 2025 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

Россия продала Индии алмазов на $31,3 млн. В августе прошлого года Нью-Дели закупил камней на $13,4 млн. При этом поставки за январь-август 2025-го составили $342,1 млн, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего алмазов в Индию поставляет ОАЭ, сумма экспорта достигла $685 млн. В тройку лидеров по поставкам также входят Гонконг ($173,1 млн) и США ($140,3 млн). Россия в этом рейтинге занимает седьмое место.

Общий объем закупок алмазов Индией за август 2025 года сократился. По итогам месяца индийские огранщики импортировали 6,4 млн карат алмазов, минимум за текущий год. Отрасль снизила закупку из-за введенных США пошлин на товары из Индии, в том числе на бриллианты. В сентябре страна увеличила импорт камней на 26,5% в каратах и на 20% в деньгах месяц к месяцу. Участники рынка и эксперты связывают рост с адаптацией к торговым ограничениям.

