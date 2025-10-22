Грани бы делать

Индия, где проходят огранку 90% алмазов в мире, в сентябре увеличила импорт камней на 26,5% в каратах и на 20% в деньгах месяц к месяцу. Участники рынка и эксперты связывают рост с адаптацией к торговым ограничениям. По итогам года индийский импорт может остаться на прошлогоднем уровне, а в 2026 году прогнозируется рост закупок.

В сентябре Индия импортировала 8,1 млн карат алмазов стоимостью около $923,7 млн. Месяц к месяцу закупки выросли на 26,5% и 20% соответственно, следует из данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). В годовом сравнении индийский импорт алмазов в сентябре снизился на 6,76% в натуральном выражении и вырос на 18,51% в денежном.

Объем экспорта бриллиантов из Индии также заметно увеличился месяц к месяцу: на 41,66%, до 1,7 млн карат, и на 40,7%, до $1,36 млрд. Год к году экспорт в каратах снизился на 12,64%, в деньгах вырос на 5,91%.

На Индию приходится 90% мировой огранки алмазов. Россия в мировом экспорте камней в 2024 году, по данным Кимберлийского процесса, занимала 11% в натуральном выражении и 9% в денежном.

В августе Индия сокращала ввоз алмазов до минимума с начала года после ускорения закупок в преддверии увеличения американских пошлин (см. “Ъ” от 16 сентября). В АЛРОСА отмечают, что летом участники рынка снизили активность из-за неопределенности, а в сентябре, вероятно, имел место эффект отложенного с августа спроса после паузы на адаптацию к новым цепочкам поставок. Подготовка к праздничному сезону в США также оказала позитивное влияние, особенно на фоне низких уровней запасов камней, завезенных в США до объявления повышенных тарифов на импорт, добавляют в компании. В 2024–2025 годах, продолжают в АЛРОСА, Индия импортировала менее 100 млн карат в год — это локальные минимумы, притом что спрос на ювелирные изделия устойчив.

По словам Натальи Величко, партнера Kept, руководителя практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли, в Индии в сентябре импорт алмазов традиционно увеличивается в ожидании роста спроса на изделия с бриллиантами после завершения периода религиозных праздников. На индийском рынке в это время цены на бриллианты обычно растут и только ближе к весне начинают снижаться, добавляет аналитик.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указывает, что уровень запасов алмазов в огранке постепенно снижается и приблизился к «нормальным» значениям. Двузначные темпы роста импорта в сентябре отчасти отражение последствий сокращения стоков в огранке и ритейле, поясняет он. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов считает, что огранщики могли опасаться дальнейшего ухудшения конъюнктуры в условиях тарифных ограничений.

В АЛРОСА говорят, что по мере исчерпания запасов ожидается постепенное возвращение к стабильной траектории спроса на первичное сырье. Объем добычи в этом году прогнозируется ниже 100 млн карат — меньше среднего уровня спроса за последние пять-десять лет (115–120 млн карат). Индийский импорт, по оценкам экспертов, составит 95–100 млн карат, отмечают в компании. Борис Красноженов ждет, что поставки камней в Индию будут на уровне 2024 года, не выше 95 млн карат. Рост импорта аналитик прогнозирует в 2026 году, когда запустится цикл сокращения стоков с соответствующим повышением цены. «По нашим оценкам, сейчас цены могут быть ниже на 35–40% от справедливых значений»,— говорит господин Красноженов. Восстановления цен он ожидает на горизонте 12–24 месяцев.

Как отмечает Наталья Величко, пока стоимость алмазов и бриллиантов остается под давлением. В сентябре динамика индекса цен на алмазы IDEX в целом оказалась негативной, несмотря на третий за этот год отскок вверх до значений выше 93. В октябре негативная динамика сохранилась, сейчас индекс находится на минимумах — 87, продолжает аналитик. По ее мнению, сезонный спрос в Индии и далее в США, вероятнее всего, удержит цены от дальнейшего снижения, но, как будет развиваться ситуация дальше, сложно спрогнозировать в свете высоких тарифов США и возобновившихся торговых трений между США и Китаем.

В перспективе нескольких лет ряд аналитиков ждут роста цен до 50%, что вполне реалистично, учитывая спрос на ювелирную продукцию с природными бриллиантами, сокращение запасов в огранке и снижение добычи по мере закрытия нерентабельных мощностей, считают в АЛРОСА.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова