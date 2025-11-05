Ярославцы могут не водить детей в школу во время беспилотной опасности

Родители Ярославской области могут оставить детей-школьников дома во время действия режима «Беспилотная опасность». Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Евраев.

«При объявлении беспилотной опасности родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком, но обязательно должны предупредить классного руководителя или администрацию школы. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине»,— написал губернатор.

Аналогичные правила действуют для детских садов и колледжей. «Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 5 ноября в регионе был введен режим беспилотной опасности. Как сообщил губернатор, учреждения региона работают в штатном режиме.

Антон Голицын