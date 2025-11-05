КНР на год приостановит 24-процентные пошлины на импорт товаров из США

Китай на год прекратит действие дополнительных 24-процентных пошлин на товары из США. При этом тарифы в размере 10% будут сохранены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление кабинета министров КНР.

Тарифная комиссия КНР, в свою очередь, объявила о намерении с 10 ноября отменить 15-процентные пошлины, введенные в отношении сельскохозяйственных товаров из США. В министерстве финансов КНР назвали приостановку действия некоторых пошлин предпосылкой к стабильному развитию китайско-американских торгово-экономических отношений и глобальному процветанию.

30 октября в южнокорейском Пусане прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. По итогам встречи стороны пришли к соглашению по торговой сделке. Вашингтон снизил «фентаниловый тариф» на товары из Китая на 10% (до 47%). Также на год приостановлены взаимные 24-процентные пошлины на китайские товары.

