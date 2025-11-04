Ночью над Черноземьем сбили 60 беспилотников

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников над Россией, в том числе 60 над регионами Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Воронежской области сбили 40 БПЛА, десять — над Белгородской областью, шесть — над Курской, еще четыре — уничтожили над Липецкой областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в своем Telegram-канале, что беспилотники были уничтожены и подавлены в восьми районах, трех городах и на подлете к региону. По предварительной информации, пострадавших нет. На юге региона разрушения получили остекление в четырех квартирах МКД, а также два гаража и автомобили в них. В еще одном районе выбиты стекла и повреждена кровля в частном доме и хозпостройке.

Курский губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки БПЛА была повреждена подстанция в слободе Белой Беловского района. Никто не пострадал, но без света временно оставались семь населенных пунктов муниципалитета. Подачу электричества удалось оперативно возобновить.

Белгородские и липецкие власти пока не комментировали ночные атаки беспилотников.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак 112 беспилотников за прошедшие сутки в Белгородской области пострадали пять человек.

Егор Якимов