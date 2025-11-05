В Ставрополе потратили 49 млн рублей на адаптацию жилья для людей с ОВЗ

Расходы на адаптацию жилого фонда для людей с ограниченными возможностями здоровья в Ставрополе увеличились в 14,8 раза за последние пять лет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко на заседании координационного совета по делам инвалидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам мэра, системный подход к формированию доступной среды включает адаптацию жилого фонда, создание доступной уличной инфраструктуры, поддержку семей с детьми-инвалидами и предоставление социальных транспортных услуг маломобильным гражданам.

«В Ставрополе живут 43,5 тыс. инвалидов, в том числе 700 колясочников, мамочки с колясками. Именно для их комфорта, соблюдения прав мы и создаем безбарьерную среду»,— подчеркнул господин Ульянченко.

За пятилетний период удалось приспособить жилье для 49 человек с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели направили 49 млн руб. Кроме того, специалисты провели около сотни технических экспертиз.

Глава города поручил профильным комитетам разработать план работ по карте недоступности на 2026 год. Будет усилено взаимодействие с городским обществом инвалидов: его мнение станут учитывать при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Людей с ОВЗ планируют привлекать к разработке технических заданий на обустройство территорий и дорог, а также к приёмке выполненных работ.

«До конца 2025 года в соответствие с потребностями маломобильных групп населения намерены привести еще 125 участков улиц. Работа осуществляется в рамках национальных проектов и краевых программ»,— заключил глава города.

Валентина Любашенко