Следующая шестидневная рабочая неделя ожидает россиян не раньше 2027 года

Россияне не будут работать шесть дней подряд в 2026 году. Таких длинных рабочих периодов в следующем не планируется. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов со ссылкой на утвержденный производственный календарь на 2026 год. Правительство России утвердит календарь на 2027 год лишь осенью 2026-го. В этом году россияне работали с 27 октября по 1 ноября перед Днем народного единства.

Как рассказал ТАСС господин Нилов, новогодние каникулы в 2026 году будут такие же по длительности — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Несмотря на периодически возникающие предложения сократить праздничные дни, этого не произойдет, заверил он. Такой подход депутат назвал поддержанием баланса и компромисса, заложенного в Трудовом кодексе.

Общее число рабочих дней в 2026 году составит 247 — столько же, сколько и в текущем году. При этом майские праздники будут короче: 1-3 мая и 9-11 мая вместо традиционных длительных каникул.