Особая экономическая зона «Иннополис» подала в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве ООО «ПСО „Казань“». Сумма исковых требований составляет почти 1,9 млрд руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

ОЭЗ «Иннополис» подало заявление о банкротстве ПСО «Казань» на 1,9 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ ОЭЗ «Иннополис» подало заявление о банкротстве ПСО «Казань» на 1,9 млрд рублей

В пресс-службе ОЭЗ «Иннополис» сообщили «Ъ Волга-Урал», что заявление было направлено в связи с невозможностью взыскания задолженности в рамках исполнительного производства.

В феврале прошлого года «Иннополис» выиграл иск к ПСО «Казань» на сумму 500 млн руб по контракту на строительство инженерных сетей. Арбитражный суд Республики Татарстан признал, что компания некачественно проложила сети водоснабжения и водоотведения в инновационном городе.

ООО «ПСО „Казань“» основано в 2002 году и участвовало в строительстве крупных объектов, таких как стадион «Казань Арена», а также стадионы в Самаре и Саранске для чемпионата мира по футболу 2018 года. Компания также участвовала в строительстве космодрома «Восточный» и измерительного пункта «Сахалин». Ранее в отношении компании уже возбуждалось дело о банкротстве. Директором компании является Равиль Зиганшин.

