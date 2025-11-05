Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Роспатент рассматривает заявку ростовчанина Диброва на регистрацию товарного знака

Телеведущий Дмитрий Дибров подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака своей фамилии, что может заставить его бывшую супругу Полину переименовать женский клуб Dibrova Club. Об этом сообщает журнал «Стархит».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно публикации, в конце октября Дмитрий Дибров направил в ведомство пакет документов на регистрацию товарного знака «Дибров». Заявка охватывает широкий спектр услуг: бизнес-консультации, разработку коммуникационных стратегий и PR, маркетинг и рекламу, предоставление деловой информации, а также продвижение продаж для третьих лиц.

«Если регистрация получит одобрение, любая коммерческая деятельность с использованием фамилии Дибров перейдет под юридический контроль заявителя. В этом случае Полине Дибровой придется переименовать женское сообщество, чтобы исключить использование фамилии в коммерческих целях»,— поясняют в сообщении.

Помимо консультационных и маркетинговых направлений, заявка телеведущего включает производство пищевых добавок, выпуск обуви, одежды и головных уборов, музыкальной продукции и книгоиздание, написание сценариев и другие виды деятельности.

По имеющимся данным, Полина Диброва не планирует отказываться от узнаваемого бренда.

Валентина Любашенко

