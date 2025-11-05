Суд выявил нарушения в защите от взрывов на «Листвяжной», где погиб 51 человек

В ходе проверки были выявлены нарушения в системе защиты на шахте «Листвяжная» (Кузбасс) в период, когда на объекте произошел взрыв. Как следует из приговора Центрального райсуда Кемерова, система не соответствовала проектной документации.

В постановлении указывается, что в период с июля по ноябрь 2021 года используемые в шахте способы и средства взрывозащиты горных выработок, а также способы и средства пылевзрывозащиты выработок лавы не были обоснованы проектной документацией. Также, говорится в приговоре, проектная документация системы аэрогазового контроля не была актуализирована. Кроме того, ее нельзя было использовать из-за отсутствия участков контроля на «Выемочный участок "Лава 823"» и «Подготовительная выработка "Вентиляционный штрек №823"».

В январе 2022 года замначальника управления Ростехнадзора по надзору в угольной промышленности Сергей Никитин сообщал, что на шахте фальсифицировались работы системы аэрогазового контроля. Тогда же он отметил, что авария произошла из-за нарушений правил безопасности.

Как писал «Ъ-Сибирь», 25 ноября в вентиляционном штреке №823 шахты «Листвяжная» произошел взрыв метана, в результате которого погиб 51 человек. В марте этого года суд назначил 3,5 года условно Михаилу Федяеву, совладельцу «Листвяжной». Гендиректор АО «ХК "СДС-Уголь"» Геннадий Алексеев и технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов получили по пять лет колонии общего режима.

Александра Стрелкова