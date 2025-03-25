Топ-менеджеры СДС признаны виновными по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Центральный районный суд Кемерова признал виновными бывшего президента кемеровского АО «Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"» Михаила Федяева, гендиректора АО «ХК "СДС-Уголь"» Геннадия Алексеева и технического директора «СДС-Угля» Антона Якутова по делу о трагедии на шахте «Листвяжная». Михаил Федяев приговорен к 3,5 годам условно, двое других фигурантов — к пяти годам колонии общего режима. Их обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ) — в аварии на «Листвяжной» в кузбасском городе Белово в ноябре 2021 года погибли 46 горняков и пять горноспасателей, сообщили в СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Как установила прокуратура, с июля 2021 года на «Листвяжной» систематически фиксировалось превышение норм метана, но шахта продолжала работать. Обвинение считает, что фигуранты дела действовали в корыстных целях. Так, Геннадий Алексеев и Антон Якутов ежемесячно получали стимулирующие выплаты в зависимости от объемов добычи угля на дочерних предприятиях «СДС-Угля». Михаилу Федяеву ставится в вину то, что он не организовал и не осуществлял производственный контроль на дочерних предприятиях, хотя имел на все полномочия.

На этапе судебного разбирательства фигуранты дела вину не признали.

Игорь Лавренков, Кемерово