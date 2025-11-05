В Угличском округе ввели новое меню в детсадах и школах после жалоб родителей

В школах и детских садах Угличского муниципального округа приняты меры по жалобам родителей на некачественное питание детей, введено новое меню. Об этом сообщила администрация округа.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что провести проверку по жалобам поручил глава СКР Александр Бастрыкин. Власти заявляют, что администрация и подрядчик ООО «Промпит» уже отреагировали.

«По всем дошкольным учреждениям ультрапастеризованное молоко заменено на пастеризованное молоко Рыбинского молочного завода. Питание детям готовится исключительно на этом молоке»,— рассказали в угличской администрации.

Также детям больше не поставляется сок «Фрукт драйв». По данным администрации, в Угличскую центральную районную больницу не поступали обращения в связи с пищевыми отравлениями в образовательных организациях.

«Родители постоянно встречаются с подрядчиком. Имеют возможность попробовать блюда, которые готовятся для их детей, задать вопросы по качеству, ознакомиться с сопроводительной документацией»,— добавили в администрации.

С 5 ноября в учреждениях образования округа введено новое меню. В него добавлены кисломолочные продукты, фрукты, супы на мясном бульоне. Как считают власти, меню будет более разнообразным и сбалансированным.

