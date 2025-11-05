Семь человек погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте

Два человека смогли самостоятельно выбраться из загоревшегося дома в СОТ «Прибрежный-1» в Сургуте. Еще одного увезли в больницу с ожогами, сообщили в Telegram-канале администрации города. Всего при пожаре погибли семь человек, включая четверых детей.

Пожарные прибыли на место ночью 5 ноября в 03:29 по местному времени. К 05:16 пожар удалось потушить, сообщили в администрации. Тела погибших нашли при разборе завалов. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь. За госпитализированным с ожогами мужчиной наблюдают врачи.

По данным окружного МЧС, о пожаре сообщили 5 ноября в 3:24 по местному времени. Когда на место прибыли первые подразделения, дом был полностью охвачен огнем на площади 72 кв. м. Обрушились кровля и межчердачные перекрытия. Тушением занимались 42 специалиста и 13 единиц техники, от МЧС — 31 человек и восемь единиц техники. Личности погибших и обстоятельства пожара устанавливаются.