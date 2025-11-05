При ударах БПЛА в Орловской области повреждены семь частных домов

В ночь на 5 ноября Орловская область попала под удары БПЛА. Повреждены семь частных домов, а также остекление — в одном многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Как добавил господин Клычков, пострадавших при атаке ВСУ нет. Сейчас в регионе оказывают помощь местным жителям и устраняют последствия ударов.

Всего в течение ночи над регионами России были сбиты 40 беспилотников. Из них два БПЛА — над Орловской областью.