В Ярославле школьные проездные подорожали из-за сокращения бюджетной поддержки

В Ярославле цены на школьные и студенческие проездные билеты повысились в том числе из-за снижения уровня компенсации со стороны бюджета города. Об этом мэрия сообщила в Telegram-канале губернатора, отвечая на вопрос жителя.

«Фактический размер бюджетной компенсации составлял до 70%. Эти расходы полностью покрывались бюджетом города Ярославля. Такие условия действовали только в городе Ярославле, а во всех других муниципальных образованиях компенсация составляла до 50%»,— сообщили в мэрии Ярославля.

Напомним, ранее мэрия отменила и льготы по налогу на имущество физлиц, которых не было в других муниципальных образованиях региона. Кроме того, власти сообщили, что цена на ученические проездные не менялась с 2023 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 ноября школьный проездной на один вид транспорта подорожал с 650 до 950 рублей в месяц, а на два вида транспорта — с 800 до 1175 рублей. Для студентов вузов и техникумов проездной на один вид транспорта теперь стоит 950 рублей, а на два — 1175 рублей.

