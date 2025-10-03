В Ярославле подорожают месячные проездные

В Ярославле с 1 ноября 2025 года повысятся цены на проездные для школьников и студентов. Постановление об этом подписал глава города Артем Молчанов 2 октября.

Школьный проездной на один вид транспорта подорожает с 650 до 950 рублей в месяц, а на два вида транспорта — с 800 до 1175 рублей. Аналогичные изменения коснутся студентов вузов и техникумов: проездной на один вид транспорта будет стоить 950 рублей, а на два — 1175 рублей.

Это первое повышение цен почти за три года. В декабре 2022 года стоимость проездных увеличили на 100 рублей, но теперь удорожание составит 300 рублей для одного вида транспорта и 375 рублей для двух.

Напомним, разовая поездка в общественном транспорте Ярославля стоит 38 руб.

Антон Голицын