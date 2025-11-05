На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автобус с детьми попал в ДТП

На 23 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП, пострадала одна пассажирка, сообщили в областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, 71-летнему водителю стало плохо за рулем.

Авария произошла вечером 4 ноября: автобус Mercedes, в салоне которого находились 15 детей 10-15 лет, съехал с дороги и ударился в металлическое ограждение. 15-летней пассажирке с ушибом оказали помощь на месте ДТП. Позднее всех школьников забрали родители.

Напомним, 26 октября на улице Пермякова в Тюмени в результате ДТП погиб 49-летний автомобилист Honda. По предварительной информации, он почувствовал себя плохо во время движения.

Ирина Пичурина