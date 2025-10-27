Тюменец погиб за рулем на улице Пермякова из-за плохого самочувствия

На улице Пермякова в Тюмени в результате ДТП погиб 49-летний автомобилист, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Авария произошла около 19:00 26 октября.

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, водитель Honda в районе ул. Олимпийская, 21 почувствовал себя плохо во время движения. Он въехал в припаркованный Ford и скончался на месте аварии к приезду скорой. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на перекрестке улиц Республики и Максима Горького в центре Тюмени произошло ДТП со смертельным исходом. Там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Hyundai Solaris.

Ирина Пичурина