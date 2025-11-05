Вучич: Сербия продолжит экспорт боеприпасов вопреки предостережениям России

Сербия не собирается прекращать экспорт боеприпасов, несмотря на предостережения со стороны Службы внешней разведки (СВР) России о том, что они могут попасть на Украину. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«У нас (в военно-промышленном комплексе.—"Ъ") 30 тыс. человек зависят от возможности продать эти боеприпасы кому-либо,— уточнил Александр Вучич на саммите о расширении Евросоюза в Брюсселе (трансляция велась на Youtube-канале Euronews).— Сейчас это хороший рынок, и мы можем продать все, что производим».

В июне обвинения со стороны РФ в том, что часть сербских боеприпасов оказалась на Украине, вынудили страну приостановить их продажу. Теперь же, подчеркнул господин Вучич, Сербии необходимо увеличить экспорт этого товара. По его словам, речь идет о продаже вооружения не «русским или украинцам», а «кому-то в мире».

На прошлой неделе Александр Вучич впервые с июня выразил готовность возобновить экспорт боеприпасов. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, РФ «меньше всего хотелось бы видеть, что вооружения и боеприпасы, произведенные в... Сербии, стреляли в наших солдат».

