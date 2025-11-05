Число применяющих ИИ предприятий в России вырастет на 40% по итогам года

Уровень проникновения технологий больших данных, интернета вещей, компьютерного зрения и генеративного искусственного интеллекта в промышленности России остается невысоким. При этом по итогам года количество крупных и средних предприятий, которые применяют такие технологии, вырастет примерно на 40%. Об этом свидетельствует исследование компаний Strategy Partners и ГК «Цифра», с которым ознакомился «Ъ».

К концу 2025 года технологии промышленного интернета вещей будут применять более 5,7 тыс. российских предприятий, компьютерного зрения — более 36,2 тыс. Более 5 тыс. предприятий внедрят технологии машинного обучения и больших данных, еще 371 будет применять генеративный ИИ.

По оценкам директора практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Антонины Бариевой, уровень внедрения технологий в России остается неравномерным. Среди барьеров цифровизации промышленности — последствия санкций, дефицит кадров и корпоративных бюджетов, а также ограничения служб информационной безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Роботы разошлись в показателях».