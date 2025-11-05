Роботы разошлись в показателях

Уровень проникновения технологий больших данных, интернета вещей, компьютерного зрения и генеративного ИИ в промышленности РФ остается невысоким. При этом в 2025 году количество крупных и средних предприятий, которые применяют такие технологии, вырастет примерно на 40%. Среди ключевых барьеров участники рынка называют низкий уровень использования данных, недостаток инфраструктуры и общую экономическую ситуацию. Драйвером же выступает импортозамещение.

“Ъ” ознакомился с данными исследования компаний Strategy Partners и ГК «Цифра» «Перспективные цифровые технологии в промышленности». Из него следует, что в 2025 году количество крупных и средних предприятий, которые применяют технологии промышленного интернета вещей (IIoT), вырастет на 2%, до более чем 5,7 тыс.; компьютерного зрения — на 10%, до более чем 36,2 тыс.; машинного обучения и больших данных (ML и big data) — на 16%, до более чем 5 тыс.; генеративного ИИ (Gen AI) — на 42%, до 371 предприятия.

При этом уровень проникновения технологий остается относительно невысоким.

В 2024 году 0,3% из более чем 79 тыс. предприятий использовали Gen AI, 7,1% — IIoT, 5,5% — ML и big data и 41,6% — машинное зрение, говорится в исследовании. Кроме того, в 2024 году российский IT-рынок составил 1,7% от ВВП страны — меньше, чем в Бразилии (2,4%), ЕС (6,1%), Китае (3,5%) и США (4,6%). Ранее профильный вице-премьер Дмитрий Григоренко оценивал вклад IT-отрасли в экономику России по итогам 2024 года в 6% ВВП, а объем IT-рынка — в 4,4 трлн руб.

Уровень внедрения технологий неравномерен, объясняет директор практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Антонина Бариева. Среди основных барьеров цифровизации промышленности она называет последствия санкций, дефицит кадров и корпоративных бюджетов, ограничения служб информационной безопасности, а также ориентацию руководств предприятий на проекты с короткой окупаемостью. Генеративный ИИ только входит в фазу экспоненциального роста — в настоящий момент внедрение в промышленности составляет всего 0,3%, при этом, по прогнозу, в ближайшие несколько лет ожидается рост более чем на 50%, добавляет госпожа Бариева.

700 миллиардов рублей в год составит к 2035 году суммарный эффект от цифровой трансформации в нефтяной отрасли, по данным Минэнерго.

«В промышленности уже собраны колоссальные объемы данных, но до 50% из них не используются. Осознанная работа с данными и построение управленческих моделей на их основе станут драйверами новой волны цифровизации отрасли»,— считает гендиректор ГК «Цифра» Михаил Аронсон. При этом дальнейшие темпы цифровизации будут зависеть от экономической ситуации в отраслях, говорит руководитель кластера «Искусственный интеллект» компании «Северсталь» Светлана Потапова. «К тому же разработка и доработка крупных проектов может занять не один год. Кроме того, недостаток текущей инфраструктуры и необходимость капитальных вложений — замена оборудования, оснащение дополнительными камерами, датчиками и т. д.— могут стать дополнительным барьером для ускорения цифровизации промпредприятий»,— добавляет она. В «ЕвроХиме», СИБУРе, «Гринатоме» “Ъ” не ответили.

«Столкнувшись с необходимостью перехода на отечественные решения, компании начали пересматривать свои процессы, упрощать структуру работы и внедрять инновации. Это превратилось из вынужденной меры в механизм технологического обновления»,— считает гендиректор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин. По его словам, основным барьером быстрого развития цифровизации остается «непростая экономическая ситуация»: «Например, в угольной и металлургической отраслях наблюдается стагнация, компании сокращают бюджеты и фокусируются на поддержке текущих процессов, откладывая инвестиции в развитие». Ранее “Ъ” сообщал, что, несмотря на активный рост интереса добывающей отрасли к цифровизации и ИИ-технологиям, только каждая вторая компания достигает плановых показателей эффективности (см. “Ъ” от 11 июля).

Марианна Голдобенкова, Алексей Жабин