Дожди не помеха: Петербург 5 ноября может побить температурный рекорд 1930 года

Петербург 5 ноября окажется под влиянием теплого сектора циклона, который некогда был ураганом «Мелисса». Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Небо над городом сейчас закрыто плотными облаками, в течение дня ожидаются дожди. Воздух в городе прогреется до 10-12 градусов, это на 5-6 градусов выше климатической нормы. Не исключено, что будет побит рекорд 1930 года, когда столбики термометров показывали +11,9 градуса.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. В четверг в Петербурге ожидается похожая погода.

Андрей Маркелов