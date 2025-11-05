«Чижик» стал лидером среди ритейлеров по росту оборота в первом полугодии

В январе—июне 2025 года выручка наиболее быстрорастущих FMCG-сетей в России составила 525 млрд руб. Это на 58,74% больше год к году, подсчитали в Infoline. Лидером среди ритейлеров по этому показателю стал «Чижик».

За «Чижиком» по росту оборота в первом полугодии следуют Ozon fresh, «Рубль» и «Яндекс Лавка». При этом рост выручки FMCG-сетей замедлился по сравнению с прошлым годом. В 2024 году показатель увеличился на 68,6%, до 760,86 млрд руб.

По оценкам Х5, рост продовольственной розницы замедляется из-за общего охлаждения экономики. Физические продажи в этом году могут вырасти примерно на 2% против 6–7% годом ранее, прогнозируют в компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ритейлерам не хватает покупателей».