Число курьерских компаний в России выросло на 16%

На конец сентября в России насчитывалось 16,1 тыс. компаний на рынке курьерских услуг. Показатель увеличился на 16% год к году, подсчитали в сервисе Rusprofile. Количество новых регистраций выросло на 12%, до 4,3 тыс.

По оценкам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, динамика связана с развитием электронной коммерции, в первую очередь в категории продуктов питания. Рост e-grocery в этом году составил 50–60% в целом по стране. В отдельных регионах темп достигает 80–90%.

При этом гендиректор Pony Express Александр Тимофеев отмечает, что увеличение числа пунктов выдачи заказов сдерживает рост рынка курьерских услуг. На начало октября в России работали 20,8 тыс. ПВЗ, следует из данных «Яндекс Карт». Это на 37% больше год к году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Регионам доставили курьеров».