В ХМАО начаты проверки после гибели двух человек при пожарах

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) организовали проверки после гибели двух человек во время пожаров, сообщили в окружном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Фото: СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Утром 29 октября было обнаружено тело жительницы села Сытомино Сургутского района — его нашли во время пожара в частном доме. В тот же день в горевшей постройке на территории СОТ «Черемушки» в Сургуте нашли тело 66-летнего жителя участка. Причины возгораний будут установлены дознавателями МЧС ХМАО-Югры по результатам пожарно-технических экспертиз.

Ранее в Сургуте пожарные спасли семерых человек, включая троих детей, из горящей квартиры в 13-этажном доме. Еще десять человек были эвакуированы.

Ирина Пичурина