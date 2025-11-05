В сети распространяют фейковое видео с Паслером о мобилизации на Среднем Урале
Жителей Свердловской области предупредили о распространении в интернете видеоролика с губернатором Денисом Паслером якобы о мобилизации в регионе — оно является подделкой, следует из публикации в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В качестве основы для создания дипфейка был использован ранее снятый ролик. Он выглядит как видеообращение, в котором губернатор говорит, что мобилизация в Свердловской области может начаться через шесть месяцев. «Денис Паслер не делал подобных заявлений!»,— сказано в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе «Антитеррор Урал» предупреждал, что якобы проводимый министерством образования Свердловской области конкурс налоговой грамотности является фейковым.