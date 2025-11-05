Мадуро: взгляды всего мира прикованы к Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об «отсутствии здравого смысла в империализме» и поставил под сомнение «притязания иностранных держав на господство». Выступая в эфире национального телевидения, он сообщил, что «взгляды всего мира прикованы к Венесуэле как к достойному и победоносному примеру борьбы за мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

Лидер Боливарианской республики также отметил, что его страна «никогда не откажется от достоинства, ценностей и принципов». По его словам, этот курс особенно важен «в исторический момент, требующий единства перед лицом глобальных вызовов».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разработала минимум три варианта военных действий на территории Венесуэлы, включая прямое нападение. При этом президент Трамп еще не принял решения «о том, как действовать дальше». Развитие ситуации наблюдатели связывают с прибытием в Карибское море в середине ноября авианосца «Джеральд Р. Форд», на борту которого находится около 5 тыс. моряков и более 75 ударных, разведывательных и вспомогательных самолетов, включая истребители F/A-18.

Влад Никифоров